انت الان تتابع خبر البنتاغون: التفكير بأي شراكة مع روسيا قرار سيء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت سترول خلال اجابتها على سؤال مراسل السومرية في حديثها على مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين: "الولايات المتحدة تدعم كافة حوارات التهدئة وتخفيف التوتر وايقاف الاقتتال وانتشار الاسلحة التي ازهقت ارواح العديد من المدنيين بين دول مختلفة".وحول موقف الولايات المتحدة من النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة اكدت سترول ان "واشنطن صوتت مرات عدة لشجب الحرب ضد أوكرانيا"، موضحة ان "هذه الحرب تخل بالنظام العالمي المبني على القوانين"، مبينة ان "روسيا تدمرت لديها العديد من المفاصل الحيوية والبشرية، ولم تعد قادرة على انتاج دفاعات وادوات عسكرية لها"، مؤكدة ان "الطائرات التي تقتل الاوكرانيين الان هي ايرانية "، مشددة على ان "التفكير بأي شراكة مع روسيا هو قرار سيء".

وبينت: "القوات الامريكية بقيت في العراق لسنوات بدعوة من الحكومة"، موضحة انه "كان الاتفاق ان تخرج القوات الامريكية من العراق في العام 2021 وتم تحقيق ذلك في والوقت المحدد ".

وأضافت سترول: "لكن لايزال لدينا عمل لنقوم به وهو دعم العراقيين"، مبينة انه "لاتزال هنالك الكثير من المشاكل في سوريا"، مؤكدة ان "تنظيم داعش لديه أكثر من 10 الاف مقاتل من المعتقلين في سوريا".

وأشارت نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط الى انه "لايزال هنالك قرابة 50 ألف عائلة في سوريا يجب اعادتهم الى بلادهم الاصلية"، مشددة على انها "مهمة صعبة ونحن مع العراق لدعمه ".

وبشأن العلاقة العسكرية نع العراق اكدت سترول ان "العلاقة العسكرية والامنية مهمة بين البلدين ولكن الاهم منها الشراكة في جميع المجالات منها التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة وغيرها".

ولفتت سترول الى ان "الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه يولون اهمية للتعاون والاستثمار في العراق"، مبينة ان "والحكومة الامريكية تدعم اي اتفاق تجريه الحكومة العراقية من دول الجوار".

