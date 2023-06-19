انت الان تتابع خبر الأعرجي من نيويورك: العراق سعى بخطوات كبيرة لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب المنعقد في نيويورك، إن "العراق سعى وبخطوات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى التخطيط والتنسيق والعمليات النوعية المستمرة وشراكته مع التحالف الدولي".
ولفت الأعرجي الى أن "الحكومة العراقية اهتمت بمخيم الهول السوري الذي يبعد عن الأراضي العراقية 13 كيلو مترا ويضم اكثر من 50 الف نسمة من العراقيين والسوريين وبحدود 10 آلاف من الأجانب مما يسمى بـ"المهاجرين" وغالبيتهم من النساء والأطفال"، مؤكدا ان هذا "المخيم يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي العراقي وللمنطقة، كونه بيئة مضطربة اجتماعيا ويسودها العنف والجريمة والتطرف".
وبشأن العوائل العراقية المتواجدة في مخيم الهول، قال الأعرجي إن "الحكومة العراقية اتخذت قرارا شجاعا بنقل 10 وجبات لحد الان وبلغ مجموع العوائل العائدة 1393 بواقع 5569 شخصا منهم 840 عائلة جرى تأهيلها وإعادة اندماجها في 7 محافظات، بينما بلغ عدد العوائل التي هي قيد التأهيل 553 عائلة".