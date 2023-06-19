انت الان تتابع خبر فلسطين.. إطلاق نار على مركبة يخلف 4 إصابات غرب جنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الإعلام العبري إن "جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز "ريحان" غرب جنين، بعد محاولتها تنفيذ عملية دهس".

وأفاد شهود عيان بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استدعيت لإسعاف الإصابات بعد استهداف الجيش مركبةً في طورة.



في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "إصابتين برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في الظهر، وصلتا إلى مستشفى جنين الحكومي، إحداهما بحالة حرجة".

بينما أكدت مصادر إسرائيلية إصابة جنديين إسرائيليين برصاص زملائهما خلال إطلاق النار على مركبة فلسطينية، جنوب غرب جنين

