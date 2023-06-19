انت الان تتابع خبر تقرير يكشف: ريال مدريد يستعد لعقد صفقتين تاريخيتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضم الميرنجي الرباعي "جود بيلينجهام وبراهيم دياز وفران جارسيا وخوسيلو ماتو"، لتعويض رحيل "كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز".

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فعلى الرغم من كون الصفقات الجديدة لن تعوض العناصر الهجومية الراحلة، إلا أن بيريز لا ينوي التعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف، ويفضل الانتظار حتى صيف 2024، مخصصا 250 مليون يورو لذلك.



وأضافت: "بيريز يستهدف ضم الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند لصفوف ريال مدريد في صيف 2024، لتكوين خط هجوم مرعب للميرنجي".

وأوضحت الصحيفة أن الريال لن يحاول شراء مبابي هذا الصيف، وسينتظر حتى الصيف المقبل لضمه مجانا بعد نهاية عقده.

ولن يكون الريال مضطرا لدفع أي مبالغ لضم مبابي، سوى مكافأة التوقيع التي تحصل عليها أي صفقة مجانية.

وأشارت إلى أن بيريز يفكر أيضا في ضم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، والذي يملك شرطا جزائيا في عقده.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند حوالي 150-170 مليون يورو، وهو رقم في متناول ريال مدريد.