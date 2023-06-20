انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار
في الشمال:
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار