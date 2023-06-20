انت الان تتابع خبر الإطاحة بعصابة للسرقة مكونة من 4 نساء في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في يان ورد لـ الخليج 365، ان "دورية في قسم السيطرات والطرق الخارجية بمحافظة كربلاء تمكنت من كشف هويات أربع نساء لقيامهن بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين، بعد ورود بلاغ من مواطن سرق منه مبلغ (3) ملايين دينار عراقي".



وأشارت الى انه "تم تعميم نداء فيه أوصاف النسوة من قبل شعبة العمليات على جميع مفاصل وتشكيلات قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية للبحث والتحري عنهن، وبعد جهد أمني متميز تم القبض عليهن في إحدى الطرق الخارجية وتسليمهن الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن".