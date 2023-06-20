انت الان تتابع خبر إصابات الحمى النزفية ترتفع في العراق.. عقوبات تصل إلى "الحبس" للقصابين المخالفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مدير مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة سنان غازي، فإن عدد الإصابات بالحمى النزفية في عموم البلاد، بلغ 225 إصابة بينها 35 وفاة.

وقال مدير عام المستشفى البيطري في نينوى عدي العبادي، إن "منطقة الموصل الجديدة سجلت إصابة جديدة بالحمى النزفية، لتصل الحصيلة إلى خمس إصابات مع وفيات سجلتها نينوى خلال مدة لا تتجاوز الشهر"، لافتاً الى "استنفار فرق الرقابة الصحية والبيطرية، لمتابعة أعمال الذبح داخل المجازر المجازة".



وقال إنه "ستكون هناك غرامات مالية ومحاسبة قانونية تصل إلى الحبس بحق من يقوم بذبح المواشي داخل المحال والمناطق السكنية، أو للقصابين ممن لا يلتزمون بارتداء القفازات خلال الذبح أو بقية الشروط الصحية المعممة بينهم"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وسجلت جميع المحافظات إصابات بالمرض واحتلت ذي قار المرتبة الأولى بأعدادها، عدا السليمانية التي أعلنت يوم الخميس الماضي، إنها لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالحمى النزفية.

