إيران: العراق قادر على القيام بدور كبير في تثبيت الاستقرار بالمنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير " استقبل رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي والوفد المرافق له"، مبيناً أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية توطيدها، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة، والتأكيد على تنمية العلاقات بين بلدان المنطقة، بما يرسخ جهود الاستقرار والأمن فيها".وبحسب البيان، أكد السوداني، "دعم العراق وترحيبه بما تحقق مؤخراً من مدٍّ لجسور العلاقات البناءة بين دول المنطقة الذي سينعكس على استقرارها ومصالح شعوبها وتنميتها".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على "نهج العراق في تحقيق علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على أساس السيادة والاحترام المتبادل"، مشيراً إلى "مؤتمر بغداد الدولي 2023، الذي سيكون برؤية مختلفة تنطلق من مبدأ الشراكات التنموية والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وجعلها مدخلاً لتحقيق الاستقرار والازدهار".

وأضاف السوداني، أن "أولويات الحكومة اليوم تنطلق من أولويات المواطن وحاجاته، وهي تحظى بمقبولية عالية بين مكونات الشعب العراقي، بما يؤكد صحة المسار المتمثل بمشروع الحكومة وهو مشروع الدولة العادلة والخادمة للمواطن".

من جانبه، نقل خرازي تحيات القيادة الإيرانية إلى "رئيس مجلس الوزراء وتطلعها إلى المزيد من التعاون المثمر، وأشاد بدور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في تقريب وجهات النظر والتخفيف من التوتر، مؤكداً أن "العراق، بما يمتلكه من تاريخ وحضارة وتنوع، قادر على القيام بدور كبير في تثبيت الاستقرار بالمنطقة".

