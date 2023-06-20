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السامرائي يؤكد مواصلة العمل من اجل تغيير واقع صلاح الدين: سيلمس المواطن ذلك

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى خلال جلسة في مدينة سامراء نخبة من أبناء المدينة".

وبحسب البيان، أكد السامرائي خلال الجلسة على "مواصلة العمل من اجل تغيير واقع سامراء والمحافظة"، مبينا ان "رؤية تحالف العزم التي عمل عليها منذ اليوم الاول ستظهر قريباً، وسيلمس المواطن ذلك من خلال التخصيصات التي تم ادراجها في الموازنة العامة الاتحادية والتي كانت تشكل تحدياً كبيراً".


ودعا رئيس التحالف، "الحضور الى اخذ زمام المبادرة والدعوة المبكرة الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لضمان التمثيل الحقيقي في مجلس المحافظة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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