انت الان تتابع خبر بمشاركة قرابة 700 ألف طالب.. بدء الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك قرابة 700 ألف طالب وطالبة بتأدية الامتحانات، في جميع محافظات العراق.

ويعتبر السادس الإعدادي من الصفوف المنتهية، والذي يتفرع لعدة أقسام؛ كالأدبي، والعلمي، والصناعة، والتجارة.

وكان المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، قد أكد، أمس الثلاثاء، أن "الامتحانات الوزارية التي أكملت وزارته بالتنسيق مع التعليم العالي والوزارات الساندة جميع إجراءاتها، سيشارك بها 689 ألفاً و243 طالباً وطالبة، موزعين بين أربعة آلاف و768 مركزاً امتحانياً ضمن المدارس والجامعات".



وأفاد بأن الامتحانات التي ستستمر لغاية منتصف شهر تموز المقبل، لم يطرأ أي تغيير على جدولها الامتحاني سواء داخل البلاد أو خارجها، لافتاً إلى قيام مسؤولي الوزارة بزيارات ميدانية إلى المراكز الامتحانية لمتابعتها وحل أي مشاكل فنية قد تظهر، نافيا صلة الوزارة بأي مواقع إلكترونية تروج لأسئلة أو مرشحات، بحسب الصحيفة الرسمية.

من جانبها ذكرت مديرية تربية كركوك على لسان معاون مديرها العام سامان مجيد بكر بتصريح أفاد به أن "الطلبة المشاركين بالامتحانات في المحافظة، سيتوزعون بين 204 مراكز امتحانية للدراسات العربية والكردية والتركمانية، فضلاً عن 31 مركزاً للتعليم المهني".

وإلى السليمانية التي أفاد مدير ممثلية وزارة التربية فيها رباح حسن التميمي، بأن الامتحانات التي ستنطلق غدا الأربعاء بجميع فروعها العلمي والأدبي والمهني، سيشارك بها 2000 طالب وطالبة بجميع التخصصات ضمن 19 مركزاً بواقع عشرة مراكز احيائي وسبعة للأدبي ومركزين تطبيقي، وستكون 15 ضمن المحافظة وأربعة خارجها اثنان في كلار وواحد في عربت والآخر في بازيان".

وكشف عن تزويد المراكز الامتحانية بجميع مستلزمات إنجاحها مع توفير الجو الملائم لجميع الطلبة، فضلاً عن التعاون مع القوات الأمنية في السليمانية والممثلية والملاكات التربوية لضمان نجاح الامتحانات ومنع حالات الغش عبر الأجهزة الخاصة بذلك.