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"عواقب وخيمة".. روسيا تُحدد هوية الشخصيات المتورطة بتفجير سد أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال باستريكين في حديث لوكالة "تاس": "يتم تنفيذ عدد من الفحوصات والتحريات. كما يتم تحديد هوية أشخاص من بين أفراد الوحدات الأوكرانية الضالعين في هذه الجريمة".

وأضاف أن المحققين وخبراء الطب الشرعي أجروا عمليات تفتيش في موقع الحادث.


وتابع: "تم تسجيل الدمار الموجود. ويستمر في الوقت الحالي تحديد الأضرار الناجمة عن إغراق التجمعات السكنية بسبب تدمير السد، وكذلك رصد هذه العواقب الخطيرة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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