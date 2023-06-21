انت الان تتابع خبر عمرها 3 الألف عام.. اكتشاف مومياء جديدة ملفوفة بورق "الكوكا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشير موقع Phys.org، إلى أن عمليات الحفر بدأت في قمة تل يقع في منطقة ريماك بالقرب من الجزء القديم لمدينة ليما في بداية سنة 2023 الحالية. ولكن المثير في الأمر أن الخبراء عثروا على هذه المومياء عندما رفعوا القمامة بالقرب من ميدان تدريب أحد نوادي كرة القدم، على عمق 3 أمتار تحت سطح الأرض. وكان هذا المكان سابقا لمعبد من الطين.وهذه المومياء عبارة عن هيكل عظمي لرجل له شعر طويل مستلق على ظهره، وأطرافه السفلى مربوطة بحبل من نبات الكرم المتسلق، ومغطى بألواح صخرية وأوراق شجر الكوكا وأصداف وفقا للطقوس القديمة.

وعثر العلماء بجانب المومياء على بقايا بيوض الذباب، ما يشير إلى أن المومياء كانت خلال فترة مكشوفة على سطح الأرض. ويخطط الخبراء لدراسة المومياء بصورة مفصلة باستخدام تحليل الكربون المشع لتحديد عمرها بدقة.