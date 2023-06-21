انت الان تتابع خبر رقم 9 يُحير جماهير مدريد.. ترقب لصفقة كبيرة وقلق من غلق باب الانتقالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعاقد الريال مع خوسيلو لمدة موسم على سبيل الإعارة من صفوف إسبانيول الذي هبط لدوري الدرجة الثانية، من أجل تعويض رحيل كريم بنزيما الذي انتقل إلى اتحاد جدة السعودي.

لكن المفاجأة كانت حصول خوسيلو على القميص رقم 14، وليس 9 الذي لا يرتديه أي لاعب في القائمة بعد رحيل بنزيما.



وقال خوسيلو خلال تقديمه في المؤتمر الصحفي: "كل رقم في ريال مدريد هو مهم، أنا فخور جدا لارتداء أي رقم، أي لاعب في العالم سيفعل أي شيء حتى يكون قادرا على ارتداء هذا القميص، بالنسبة لي الرقم أمر ثانوي".

ولا يعد الرقم 14 المفضل بالنسبة لخوسيلو، الذي اعتاد على ارتداء القميص رقم 9 خلال مسيرته مع ألافيس وإسبانيول.

لكن من المحتمل أن الإدارة أرادت ترك هذا الرقم (9) في الوقت الحالي، تمهيدا لإبرام صفقة كبرى تقود هجوم الملكي.

