انت الان تتابع خبر الإطاحة بـ"داعشي" والقبض على متهم بالاتجار بالبشر في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل وبالتعاون مع شعبة المخدرات، من الإطاحة بأحد اكبر تجار المواد المخدرة وبحوزته (1 كغم) من مادة الكريستال و(4000) حبة مخدرة كانت مخبأة داخل منزله".وأضافت، أن "القبض جاء بعد متابعة المتهم ميدانياً وتحديد مكان تواجده في منطقة حي النداء بمحافظة النجف الأشرف، وألقي القبض عليه بالجرم المشهود، كما جرى مصادرة المضبوطات وإحالة المتهم الى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية".

وعلى صعيد آخر، استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد "إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء ابو غريب بمحافظة بغداد، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وقد جرى إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".