انت الان تتابع خبر المؤيد يدعو إلى عقد مؤتمر عن الإعلام والتغيير المناخي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستعرض المؤيد في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقامة في المملكة المغربية، خطوات رئيس مجلس وزراء محمد شياع السوداني الداعمة لعمل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في البلاد"، مشيداً بالدور الوطني الكبير للإعلاميين العراقيين في ترسيخ الهوية الوطنية والنظام الديمقراطي في البلاد.كما دعا المؤيد وخلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بحضور الدكتور مجاهد أبو الهيل رئيس المكتب التنفيذي، الدول العربية إلى استيعاب التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي على الإعلام في البلدان العربية.

ودعا المؤيد في ختام كلمته إلى "عقد مؤتمر عن الإعلام والتغيير المناخي في العاصمة بغداد نهاية العام الحالي، من أجل التصدي الجماعي لمعالجة تحديات المناخ، عبر تسريع الطموحات البيئية ودعم الابتكارات والشراكات وإطلاق المبادرات الجديدة".

