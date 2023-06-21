انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يصادق على قانون الموازنة الاتحادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين".وأشار إلى "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية"، مشيداً "بالجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية".

وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية، وفق البيان، "بعد وصول قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تم التصويت عليها".