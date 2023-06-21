انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني تعلن انطلاق المرحلة السادسة لعملية "سيوف الحق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، واستكمالا للعمليات الاستباقية ومراحلها، انطلقت على بركة الله تعالى، فجر اليوم الأربعاء المرحلة السادسة من عملية سيوف الحق".وتأتي هذه العملية، بحسب البيان، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبمشاركة من قيادات عمليات الانبار والجزيرة وغرب نينوى قوات الحدود والحشد الشعبي، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، وجميع الوكالات والدوائر الاستخبارية".

وأشار إلى أنه "تستهدف هذه المرحلة تعزيز العمل الأمني ضمن الشريط الحدودي وملاحقة عناصر داعش الإرهابية وتطهير الأراضي ومنع عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الدولية".

