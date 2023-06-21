انت الان تتابع خبر فرنسا تؤكد رغبتها الجادة بدفع عجلة الاقتصاد والتنمية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت فرنسا، اليوم الأربعاء، رغبتها الجادة في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في العراق، فيما أكد العراق تطلعه الى تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقالت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية في بيان، إن وزيرها بنگين ريكاني "التقى في مقر الوزارة، سفير جمهورية فرنسا في العراق، ايريك شوفالييه، والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث مشاركة الجانب الفرنسي بالمشاريع المستقبلية للوزارة، في قطاعات الطرق و الماء و المجاري وبناء المدن السكنية الجديدة، كاستشاريين او مجهزين او منفذين لهذه المشاريع، وايضاً امكانية المساهمة بمشاريع معالجة النفايات وتحويلها الى طاقة، لتعزيز جهود الحكومة في تحسين الواقع الخدمي والبيئي".

وأكد وزير الاعمار أن طالحكومة تتطلع الى تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين؛ و نطمح ان نترجم التقارب الكبير بين حكومتي العراق وفرنسا، الى مشاريع واعدة على ارض الواقع".

بدوره، أكد السفير الفرنسي "رغبة بلاده الجادة في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في العراق، والمشاركة في تنفيذ المشاريع الستراتيجية، بما يعود بالمصلحة المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما".