انت الان تتابع خبر السوداني يصادق على "صحة" شهادة مشعان الجبوري (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة، احسان العوادي، موجهة إلى مجلس النواب، أنه "إشارة الى الامر الديواني رقم (22072/ سري لسنة 2022) الصادر بموجب كتاب مكتبنا بالعدد (2293079) في 4 تموز 2022 والمتضمن التحقق من المعلومات الواردة بتظلم (مشعان راكاض الجبوري) بخصوص الشهادة الدراسية للموما اليه، حصلت مصادقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 6 / 2023 على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقية المتضمنة ثبوت صحة وثيقة النجاح في الثانوية العامة الفرع الادبي دورة 1998 العائدة للموما اليه وحسب ما ورد في كتاب وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية بالعدد (6/ 10/ 2/ 1968) في 11 / 6 / 2023.