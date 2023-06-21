انت الان تتابع خبر باريس.. انفجار قوي واحتراق مبان في الدائرة الخامسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب ما ذكرت قناة "BFM TV"، وقع الانفجار بسبب الغاز في باريس مساء اليوم الأربعاء حوالي الساعة الخامسة مساء، حيث اندلع حريق في مبنى، فيما انهارت واجهته على الطريق.

وقال النائب الأول لرئيس بلدية الدائرة الخامسة موضحا: "سكان الدائرة الخامسة، وقع انفجار للغاز للتو في ساحة ألفونس لافيران في منطقة فال دي غراس. المباني مشتعلة، ابقوا بعيدا للسماح لرجال الإطفاء بالتدخل".



ووصلت عمدة باريس آن هيدالغو، إلى الموقع حوالي الساعة 5:30 مساء، حيث تم إطلاق وحدة الأزمات في مدينة باريس.

وأشار شهود عيان إلى وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، وآخرين محاصرين في المكاتب.

وذكر أحد الشهود لقناة BFMTV أن محيطا أمنيا ضخما ضد ضرب حول المكان، مضيفا: "لقد صدمنا.. لقد كان هذا الانفجار قوياً للغاية"، كما ظهر عمود دخان كبير في الدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس.