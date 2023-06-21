انت الان تتابع خبر الحكيم يحذر من مخطط يستهدف العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحكيم، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى جمعا من شيوخ ووجهاء قبيلة بني تميم وقضاء أبو غريب، حيث أشاد بتضحيات أهالي القضاء من جميع المكونات وهبتهم لتلبية نداء المرجعية ومواجهة الإرهاب".وأكد الحكيم، أن "العراقيين واجهوا الإرهاب بكل عناوينه وكان تحديا صعبا حيث تدفق على العراق عدد كبير من الإرهابيين من ثمانين دولة، وبيّنا أن الإرهابيين تمترسوا خلف العناوين المقدسة واقتطعوا نصوصا دينية خدمة لعقيدتهم المنحرفة، كما شدد على مواجهة الإرهاب فكريا نصرة للإسلام الذي اختطفه الإرهابيون".

وأوضح، أن "أبو غريب آمنة بتضحيات أبنائها وإخوتهم من كل المحافظات، مشيرا إلى أن استقرار أبو غريب جزء من حالة استقرار عامة تعيشها كل المدن والمناطق داعيا إلى ملاحظة القراءة الإقليمية والدولية لأمن واستقرار العراق، حيث وجود إرادة إقليمية لاستقرار العراق كمدخل أساس لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى الوئام المجتمعي والهدوء السياسي".

وحذر من "أجندات تسعى لإشاعة جلد الذات وتسفيه كل شيء، كما حذر أيضا من مخطط لإفراغ العراق من كل رموزه الدينية والسياسية والعشائرية والاجتماعية، معتبراً هذا المخطط يستهدف بنية المجتمع العراقي، وحمّلنا الجميع مسؤولية التصدي له"، داعياً إلى دعم المسؤول الناجح وتشجيعه والوقوف عند الإيجابيات والحديث بها، كما بيّن أن دعم المسؤول ضرورة لتقديم المزيد.

