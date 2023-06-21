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محكمة الكرخ تستلم ملف التحقيق بالشكاوى ضد لجنة "٢٩"

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة تحقيق الكرخ الاولى استلمت ملف التحقيق الاداري الخاص بالشكاوى المقدمة عن انتهاكات حقوق الانسان المنسوبة الى لجنة الامر الديواني رقم (٢٩ )".

واوضح ان "المحكمة سوف تجري التحقيق القضائي في تلك الشكاوى وفق القانون والادلة التي سوف يتم التوصل اليها من خلال مجريات التحقيق القضائي".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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