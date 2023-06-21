انت الان تتابع خبر المانيا توقف إيرانياً بتهمة التخطيط لهجوم كيميائي قاتل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر ممثلو الادعاء الألماني، أن "المتهم البالغ من العمر 26 عاما المسمى "ج.ج"، ألقي عليه القبض في يناير مع شقيقه في كاستروب راوكسل، وهي مدينة في منطقة الرور الصناعية".

وأشارت المصادر نفسها في دوسلدورف إلى أن "الشاب متهم بالتحضير لعمل خطير من أعمال العنف وتمويل الإرهاب، حيث تم تقديم لائحة اتهام بمحكمة الولاية في دورتموند".



وفي السياق ذاته، تم إسقاط القضية ضد شقيق المشتبه به، البالغ من العمر 32 عاما لعدم كفاية الأدلة، إذ كان مشتبها فيه بداية بتورطه في المخطط الإرهابي.

وذكر الادعاء الألماني أن الشاب قرر بحلول نهاية أكتوبر تنفيذ هجوم يتماشى مع أيديولوجية "داعش"، من خلال نشر مادة "الريسين" أو "مركب السيانيد"، بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأفراد عن طريق نشر المواد الكيميائية،

و يرجح أن "المشتبه به كان على اتصال عبر خدمات الرسائل مع الإرهابيين الذين أعطوه تعليمات حول كيفية صنع السموم، فضلا عن أنه متهم بالحصول على المواد اللازمة لصنعها".