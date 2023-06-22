انت الان تتابع خبر أصالة تحتفل بعيد زواجها من العراقي فائق حسن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت أصالة، مقطعاً مصوراً على انستغرام، ظهرت خلاله وإلى جانبها زوجها فائق حسن، وهما يطفئان شمع التورتة، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت خلاله: "نحنا مع بعض وراح نبقى مع بعض، فائق وصولا".

وتزوّجت أصالة نصري في بداية حياتها من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر الزواج عن إنجاب فتاة وولد هما "شام وخالد". لكن في عام 2005 وقع الانفصال ولم تكشف أصالة وقتها عن الأسباب.

وقررت أن تلملم جراحها، وتبحث عن السعادة مرة أخرى، فتروجت من المخرج طارق العريان في مارس/آذار 2006 وأنجبت من هذه الزيجة توأما هما "آدم وعلي"، لكن في عام 2020 وقع الانفصال، وكتبت أصالة عبر حساباتها كلمات مؤثرة حول "الخيانة وعدم الوفاء" تؤكد أنها لم تحصد ما زرعت في قلب العريان.

وبعد عام من فشل تجربتها الثانية، قررت خوض تجربة جديدة مع الشاعر العراقي فائق، وتزوجته ووصفته بكلمات رائعة قائلة: "روعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة".