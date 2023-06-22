انت الان تتابع خبر بحوزته 2 كغم من الكريستال.. الإطاحة بتاجر مخدرات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مديرية شؤون المخدرات في البصرة تمكنت من الاطاحة بأحد تجار المخدرات في احدى مناطق المحافظة".

وأضافت، انه "بعد ورود معلومات حول مكان تواجده على الفور تم تشكيل قوة بأشراف قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد، ونصب كمين محكم له وأثمر بألقاء القبض عليه بالجرم المشهود".



وأشارت الى انه "تم ضبط بحوزته مادة الكريستال المخدرة تقدر بــ(٢)كيلو غرام من المخدرات، واحالته إلى القضاء".

ودعت قيادة الشرطة ابناء المحافظة الى "تقديم اي معلومات تساعد بالقبض على مثل هؤلاء المجرمين للتخلص من هذه الأفة التي تفتك بشبابنا".

