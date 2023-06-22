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السعودية: أعداد الحجاج عادت إلى مستويات ما قبل كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الربيعة، في مؤتمر صحفي، إنه "لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام 2023"، مشيرا الى أن "حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات".

من جهته، قال عايض بن محمد الغوينم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، إن "جاهزية الحج لهذا العام وصلت إلى مستويات عالية جدا، حيث قامت الوزارة باستقبال الحجاج في كل منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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