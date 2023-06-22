انت الان تتابع خبر في محافظتين.. الإطاحة بعصابة متخصصة بتجارة الآثار وضبط أموال مزورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية مستنده إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بعصابة متخصصة بتجارة الآثار متكونة من (3) متهمين بعد محاولتهم بيع قطعة أثرية في محافظة بغداد".وأضافت، أن "العملية نفذت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة واستدراجهم إلى كمين محكم أسفر عن القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم قطعة أثرية تم مصادرتها وتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة أصوليا".

وتابعت، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد ذاتها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهم تجارة وترويج المواد المخدة والابتزاز الإلكتروني وذلك من خلال تواجدهما في منطقة الكرادة ببغداد، حيث كان يقوم أحدهما بتهديد الفتيات عبر برامج التواصل الاجتماعي وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادتين (28 مخدرات ، 431 ابتزاز)، حيث تم تسليمهما أصوليا إلى الجهات المختصة".

وفي سياق منفصل، استطاعت "مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل من ضبط متهم بحوزته عملة مزورة تقدر بـ(10) ملايين دينار كانت مخبأة داخل عجلة"، مشيرة إلى أن "عملية القبض جاءت من خلال كمين محكم وضع على الطريق السريع بناحية النيل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالة إلى القضاء".