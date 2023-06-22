انت الان تتابع خبر "الغواصة المفقودة".. العثور على حطام قرب سفينة تيتانيك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إلا أن خفر السواحل الأمريكي لم يتأكد من أن هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة، مشيرا إلى "تقييم المعلومات بشأن ذلك".

وتسابق فرق البحث الزمن من أجل العثور على الغواصة المفقودة "تيتان"، التي اختفت أثناء نقلها 5 ركاب في رحلة إلى حطام السفينة تيتانيك بالمياه العميقة قبالة ساحل كندا.الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة، هم مؤسس الشركة التي تدير السفينة، ورجل أعمال ومستكشف بريطاني، وأب بريطاني وابن مراهق من عائلة باكستانية بارزة، وخبير بحري فرنسي.

ودخلت جهود البحث يومها الرابع، وسط قلق بشأن فرص نجاة الركاب الخمسة على متن الغواصة المصممة لتبقى تحت المياه لمدة 96 ساعة، مما يعطي الركاب على متنها فترة حتى صباح الخميس قبل أن ينفد الهواء بداخلها.