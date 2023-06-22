انت الان تتابع خبر ريال مدريد وبرشلونة.. حديث عن معركة طاحنة مرتقبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأبدى ريال مدريد، اهتمامه بضم التركي أردا جولر لاعب فنربخشة، الذي يتمتع بمراقبة برشلونة منذ نيسان الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يراقب جولر، البالغ من العمر 18 عامًا، ولديه شرط جزائي في عقده مع فنربخشة بقيمة 18 مليون يورو.



وكانت شبكة "ريليفو" قد أكدت أن برشلونة مقتنع تماماً بقدرات جولر، ويرغب في حسم الصفقة بشكل سريع.

وظهر جولر بشكل مميز في الموسم الماضي، وجذب أنظار الكثير من الأندية، علماً بأن المدير الرياضي مونشي حاول ضمه لصفوف إشبيلية.

وشارك جولر في 35 مباراة بجميع المسابقات في الموسم المنتهي، وسجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

ويملك جولر في رصيده 4 مباريات دولية رفقة المنتخب التركي، وسجل هدفا واحدا، كان في شباك ويلز الاثنين الماضي، في تصفيات يورو 2024.