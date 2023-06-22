انت الان تتابع خبر نائب يكشف شرطاً لإلغاء مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عرب في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "مجالس المحافظات شكلها دستوري رغم احتواءها الكثير من المساوئ"، مبيناً أن "إلغاءها يحتاج إلى تعديل دستوري".

وأضاف، أن "هذه المجالس تتولى مسؤولية المصادقة على المشاريع في المحافظات وانتخاب المحافظين ومراقبة عملهم، وهذا كله شأن دستوري"، مردفاً: "إذا الغيت هذه المجالس علينا أن نجد صورة حل لمسألة الاتيان بالمحافظة وما آلية ذلك؟".



وتابع، أن "السوء ليس في القانون العراقي او مجلس المحافظة بل بالأعضاء الذين أعطوا صورة غير صحية لعملهم".

وتوقع عرب، أن "مشاركة المواطنين في انتخابات مجالس المحافظات ستكون أقل بكثير عن نسب المشاركة في انتخابات مجلس النواب".

وأشار إلى أن "المستقلين سيدخلون المنافسة بأكثر من قائمة، لكن أكبرها هو تحالف المستقلين الذي ذهب مع الكتل الناشئة والمدنية بعيداً عن القوى التقليدية"، مضيفاً: "سنصدر قائمة جديدة تضم مستقلين وناشئين للمشاركة في الانتخابات المحلية".