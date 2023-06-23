انت الان تتابع خبر "غسيل رياضي".. كاراجر: السعودية تسعى للسيطرة على كرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب كاراجر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": ان "برناردو سيلفا في أعوامه الذهبية وكان واحدا من أفضل لاعبي أوروبا في السنوات الخمس الماضية".

وأبدى كاراجر غضبه عقب أنباء حصول برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي على عرض للانضمام إلى ناد سعودي، واعتبر أسطورة ليفربول أيضا أن الانتقال المحتمل سيكون "مغيراً للمعطيات".



وأضاف: "لم أكن قلقاً بشأن رحيل لاعبين في الثلاثينيات من عمرهم إلى الدوري السعودي، ولكنني قلق بعض الشيء بشأن اللاعبين الذين في ذروة مسيرتهم مثل روبن نيفيش، ولكن إذا حدث هذا، فإنه يبدو كتغيير للمعطيات، السعودية تسيطر على الغولف والملاكمة والآن تريد السيطرة على كرة القدم، يجب أن يتوقف هذا الغسيل الرياضي".

ونجحت أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الكبار أمثال نجولو كانتي من تشيلسي وكريم بنزيما من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي مؤخراً.