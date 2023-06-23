انت الان تتابع خبر تقارير إسبانية: مبابي سينتقل لريال مدريد مقابل 200 مليون يورو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر برنامج "ال تشيرينغوتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان اتفقا على انتقال مبابي إلى الفريق الملكي.وأوضح أن مبابي سينتقل للملكي مقابل 200 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون إضافية وفقاً لأداء اللاعب ونتائج الفريق.

وكان ريال مدريد قد حاول قبل عامين ضم مبابي وتقدم بأكثر من عرض للنادي الباريسي لكنها قوبلت بالرفض، ونجحت إدارة الخليفي في إقناع اللاعب بالبقاء وتجديد التعاقد.

وسيمثل التعاقد مع قائد منتخب فرنسا دفعة كبيرة للفريق الملكي الذي فقد خدمات هدافه كريم بنزيما المنتقل إلى الاتحاد السعودي.

لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920

يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلاً الرحيل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم المقبل.

وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.

وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".

وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".

