انت الان تتابع خبر منها فقدان الشهية.. 6 علامات تحذر من السرطان "الصامت" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لهم هذا السرطان هو أحد أكثر أنواع السرطان "هدوءا"، حيث يبدأ الورم بالتطور في طبقة رقيقة من الأنسجة الموجودة في الجانب الداخلي للبطن.

ويشير الباحثون إلى أنه "يعتقد أن سرطان تجويف البطن نادر ويشخص لدى سبعة أشخاص من المليون في السنة. ولكن قد تكون هذه الأرقام غير دقيقة. لأنه وفقا لتقييم الباحثين حوالي 15 بالمئة من النساء اللواتي شخصت إصابتهن بسرطان المبيض، في الواقع قد يعانين بالفعل من سرطان البريتوني". بحسب Daily Express.