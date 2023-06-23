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منها فقدان الشهية.. 6 علامات تحذر من السرطان "الصامت"

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لهم هذا السرطان هو أحد أكثر أنواع السرطان "هدوءا"، حيث يبدأ الورم بالتطور في طبقة رقيقة من الأنسجة الموجودة في الجانب الداخلي للبطن.

ويشير الباحثون إلى أنه "يعتقد أن سرطان تجويف البطن نادر ويشخص لدى سبعة أشخاص من المليون في السنة. ولكن قد تكون هذه الأرقام غير دقيقة. لأنه وفقا لتقييم الباحثين حوالي 15 بالمئة من النساء اللواتي شخصت إصابتهن بسرطان المبيض، في الواقع قد يعانين بالفعل من سرطان البريتوني". بحسب Daily Express.

وأعراض هذا السرطان "الصامت" وفقا للباحثين هي:-

- انتفاخ البطن الدائم

- الإسهال أو الإمساك المنتظم

- آلام متكررة في البطن

- الشعور بالألم عند جس البطن

- الشعور بالضغط من الداخل

- فقدان الشهية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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