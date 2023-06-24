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"باهظة الزمن".. بن سلمان يُحدد 3 مطالب لتطبيع السعودية مع "إسرائيل"

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بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في مقابلة لإنديك مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN حيث قال: "الرئيس الأمريكي يريد ذلك (تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية) نتنياهو يريد ذلك وولي العهد السعودي يريد ذلك، لكن له ثمن عال".

وعدد السفير قائلا إن يطالب بـ"ضمانة أمنية من الولايات المتحدة مثل التزام الناتو بموجب المادة الخامسة تجاه المملكة العربية السعودية ويريد التدفق الحر للأسلحة بما في ذلك طائرات F-35 من الولايات المتحدة ويريد من واشنطن إعطاء الضوء الأخضر لقدرة سعودية مستقلة على تخصيب اليورانيوم، وهذا ما يطلبه".

وتابع إنديك: "أعتقد أن الرئيس بايدن، متأثرًا بالانقلاب الدبلوماسي الذي دفع الصينيين إلى اتخاذ خطوة مفاجئة من خلال هذه الوساطة في التقارب بين إيران والسعودية، أعتقد أنه (بايدن) يبحث عن انتصار عندما يتعلق الأمر بالخليج، وقد أشار ولي عهد المملكة العربية السعودية لمستشاريه أنه مستعد لذلك، وعلى استعداد للقيام بذلك مع الرئيس بايدن".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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