انت الان تتابع خبر اسم "محمد" في صدارة الأسماء الأكثر شهرة في العالم.. هذه القائمة كاملةً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الحساب في تويتر، "الأسماء الأولى الأكثر شهرة في العالم كالاتي:
محمد - 133,349,300
محمد - 133,349,300
ماريا - 61,134,526
نوشي - 55,898,624
خوسيه - 29,946,427
وي - 17,145,807
أحمد - 14,916,476
يان - 14,793,356
علي - 14,763,733
جون - 14,323,797
ديفيد - 13,429,576
لي - 13,166,162
عبد - 12,163,978
آنا - 12,091,132
يينغ - 12,047,080
مايكل - 11,471,765
خوان - 11,372,603
آنا - 11,350,336
ماري - 11,303,767
جان - 11,024,162
روبرت - 10,170,794
دانيال - 10,026,181
لويس - 9,757,245
كارلوس - 9,618,779
جيمس - 8,807,695
أنطونيو - 8,659,274
جوزيف - 8,630,833
هوي - 8,516,339