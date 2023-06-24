انت الان تتابع خبر اسم "محمد" في صدارة الأسماء الأكثر شهرة في العالم.. هذه القائمة كاملةً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحساب في تويتر، "الأسماء الأولى الأكثر شهرة في العالم كالاتي: محمد - 133,349,300

ماريا - 61,134,526

نوشي - 55,898,624

خوسيه - 29,946,427

وي - 17,145,807

أحمد - 14,916,476

يان - 14,793,356

علي - 14,763,733

جون - 14,323,797

ديفيد - 13,429,576

لي - 13,166,162

عبد - 12,163,978

آنا - 12,091,132

يينغ - 12,047,080

مايكل - 11,471,765

خوان - 11,372,603

آنا - 11,350,336

ماري - 11,303,767

جان - 11,024,162

روبرت - 10,170,794

دانيال - 10,026,181

لويس - 9,757,245

كارلوس - 9,618,779

جيمس - 8,807,695

أنطونيو - 8,659,274

جوزيف - 8,630,833

هوي - 8,516,339