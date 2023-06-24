مأساة شابة كويتية طردتها عائلتها: اغتصبت مرتين إحداها على يد عراقي! (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت الفتاة أن والدها أُدين بتهمة المخدرات وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ولجأت إلى مصحة نفسية بسبب تعرضها لصدمة نفسية بسبب سجن والدها.

عرض بزواج مخفر ثم اغتصاب وروت الشابة، أنها بعد خروجها من المصحة، تم طردها من البيت من قبل عائلتها وتركوها تعيش في الشارع، وكشفت أنها تعرفت على شخص عبر سناب شات وأخذها إلى شقة، وطلب منها الزواج في مخفر الشرطة، لكنها رفضت وانتهى بها المطاف بالاعتداء الجنسي.

وأوضحت الشابة الكويتية أنه عقب اغتصابها، عرض عليها الزواج لمدة 5 أشهر من أجل أن يستر عليها ثم يقوم بطلاقها.

حكم بالسجن 15 عاماً ولفتت إلى أنها رفضت وقامت برفع قضية عليه، وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً.

وروت الشابة أنها عقب ذلك تعرفت على شخص عراقي ووعدها بأن يعوّضها عمّا تعرضت له، لكنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله أيضاً.

ولفتت إلى أنه قام باغتصابها في نفس المكان الذي يقيم فيه أهله، لافتة إلى أنهم كانوا يسمعون صراخها في أثناء اعتدائه عليها واغتصابها.