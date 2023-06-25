انت الان تتابع خبر بشأن "الخليج".. إيران ترد على الخارجية الفرنسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تغريدة وزارة الخارجية الفرنسية التي جاء فيها: "في مواجهة عمليات إعادة البناء السريعة في الخليج، ومصدر عدم الاستقرار الذي لا تزال إيران تمثله، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر حضورا في هذه المنطقة.. فرنسا تتمنى النجاح للويجي دي مايو، الممثل الخاص الجديد للاتحاد الأوروبي".ورد ناصر كنعاني في "تويتر": "إذا كانت الخارجية الفرنسية تعني الخليج الفارسي، فيجب استخدام اسمها الصحيح والتاريخي والعالمي".

وأضاف كنعاني: "نوصي فرنسا وهي تبعد آلاف الكيلومترات عن منطقة الخليج الفارسي، بتجنب التصريحات التدخلية واتهام إيران".