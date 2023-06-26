انت الان تتابع خبر من سيخلف أنشيلوتي بتدريب مدريد؟.. بيريز يُحدد الشخصية وصحيفة تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء حول اتفاقه مع الاتحاد البرازيلي لقيادة السيليساو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المدرب المفضل لفلورينتينو بيريز، هو الإسباني تشابي ألونسو (مدرب باير ليفركوزن).



وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في تشرين الأول الماضي، لينهض بالفريق من كبوته، ويحتل المركز السادس بجدول الدوري الألماني، فضلا عن وصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

كما أشارت صحيفة "تيليفوت" الفرنسية، إلى أنه على الرغم من تحسن علاقة الفرنسي زين الدين زيدان بريال مدريد وبيريز، إلا أنه من الصعب عودة زيزو لقيادة الفريق الملكي.

وأردفت: "زيدان لن يعود لممارسة التدريب هذا الصيف، على الرغم من ارتباط اسمه بباريس سان جيرمان ويوفنتوس".