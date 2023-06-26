انت الان تتابع خبر تنسيقية المقاومة تعطي فرصة اخيرة للسوداني وتحذر من الانتهاكات الامريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد فترة هدوء عاشتها جماعة تطلق على نفسها تنسيقة المقاومة العراقية، عادت مجددا تصدر بياناتها النارية عبر رسائل تحذيرية لحكومة السوداني ومنحتها فرصة اخيرة للحد مما سمته الانتهاكات الامريكية، رسائل تقول عنها اطراف تابعة للاطار التنسيقي انها تاتي للحفاظ على سيادة العراق ولا يجاد توازن في التعامل السياسي .

من وجهة نظر مغايرة، لا تستبعد اوساط سياسية بان البيان جاء نتيجة للتفكك الحاصل داخل التحالفات والاحزاب للحفاظ على اجنداتها السياسية ومكاسبها الاقتصادية، فيما رأوا ان هذا الامر ربما له تاثيرات مما يحصل في روسيا حليفة ايران التي لا تريد خسارة الوضع في العراق .

توقيت البيان اثار العديد من التكهنات والتساؤلات وحمل ابعادا اخرى منها الضغط على الحكومة للحفاظ على مصالحها السياسية كونه تزامن مع الحديث عن التغييرات الوزراية المرتقبة وفق مراقبين .

