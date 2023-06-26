انت الان تتابع خبر الدفاع تحدد اعداد المشمولين بالعودة وتوضح الية توزيعهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكثر من سبعة وثلاثين الفا من المفسوخة عقودهم تستعد وزارة الدفاع لاستقبالهم في تموز المقبل بعد ان بحت اصواتهم لسنوات من الاحتجاج والتظاهر حتى وضعت الحكومة تخصيصات لهم في الموازنة العامة.

اما الية استقبال وتوزيع العائدين من المفسوخة عقودهم فحددت الدفاع العاشر من تموز الاعلان عن الاسماء في موقعها الرسمي ليلتحقوا بعدها الى معسكرات التدريب ومن ثم توزيعهم على الوحدات العسكرية وتوفير التجهيزات العسكرية.

بفارغ الصبر ينتظر الالاف من المفسوخة عقودهم العاشر من تموز ليلتحقوا بزملائهم الذين انقطعوا عنهم لسنوات بسبب احداث الفين واربعة عشر وما شهدته من تداعيات لعلهم يشكلون بعودتهم هذه سورا حصينا لهذا الوطن.