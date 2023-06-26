انت الان تتابع خبر كربلاء.. حريق يندلع بفندقين والدفاع المدني يتدخل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن "حريقاً كبيراً اندلع قبل قليل، داخل فندق والتهم الفندق المجاور له في محافظة كربلاء".

واشار الى أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى موقع الحريق وباشرت بإجراءاتها للسيطرة عليه ".



واضاف أنه "لم يعرف حتى اللحظة حجم الخسائر البشرية والمادية واسباب اندلاع الحريق".