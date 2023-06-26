انت الان تتابع خبر محمد صلاح "السعودي" ينضم لناد محلي.. صاعقة تضرب ليفربول! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر النادي عبر حسابه في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "مرحبا بالعدلاوي الجديد، الظهير الأيسر محمد صلاح".

وذكرت صحيفة "dailystar" الإنجليزية، أن إعلان انضمام محمد صلاح "السعودي" لنادي العدالة نزل كالصاعقة على جمهور ليفربول، قبل أن تتأكد الحقيقة، ويتبين أن الأمر يتعلق بلاعب آخر، لا بالفرعون المصري.



ويبدو أن الأمر لم يلتبس على جمهور ليفربول فحسب، بل إن أحد لاعبي العدالة ظن في بداية الأمر أن الوافد الجديد هو محمد صلاح "المصري" بالفعل.

اللاعب هو البرازيلي أديسون، الذي سرعان ما استدرك الأمر حين علم أن اللاعب المقصود ليس المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بل هو لاعب سعودي يلعب في مركز الظهير الأيسر يتشابه بالاسم تماما مع نجم "الريدز".

