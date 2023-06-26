انت الان تتابع خبر ضبط كدس للعبوات ومواد شديدة الانفجار في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات الجزيرة التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء مغاوير القيادة تم ضبط كدس للعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار في منطقة الصاور التابعة الى ناحية البغدادي في محافظة الانبار".



وأشار البيان، إلى أن "الكدس يحتوي على ( ١٠٠ ) عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة ٢٠ لتراً ومساطر تفجير تحتوي بداخلها على مادة السي فور"، مبينة أن "مفارز الجهد الهندسي تكفلت في رفع المواد وتدميرها موقعياً".

