انت الان تتابع خبر اليابان تسجل اول حالة وفاة بـ"أوز".. ماذا تعرف عن الفيروس المنقول عبر "حشرة"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المرض الذي أثار حالة من الجدل والنقاشات بين المتابعين ليس جديداً بالمعنى الحقيقي للكلمة، فقد تم اكتشافه وتسميته قبل عدد من السنوات، حتى قبل تفشي فيروس كورونا، لكنه عاد إلى الواجهة اليوم بعد وفاة مسنة يابانية به على الرغم من تلقيها العناية الطبية. فما قصة هذا المرض؟

مقتل أول مريضة بفيروس أوز في العالم

قالت وزارة الصحة اليابانية، الجمعة 23 يونيو/حزيران الجاري، إن امرأة في السبعينيات من عمرها في محافظة إيباراكي أصيبت بلسعة قراد توفيت بسبب التهاب عضلة القلب بعد إصابتها بفيروس أوز.

وقالت الوزارة إنه بينما وردت تقارير عن إصابات محتملة بالفيروس الذي ينقله القراد في الحياة البرية والبشر، يُعتقد أن هذه هي أول حالة قاتلة في العالم.

وبحسب الوزارة، فإن المرأة، التي ليس لها تاريخ في السفر للخارج، زارت مؤسسة طبية الصيف الماضي ظهرت عليها أعراض تشمل الحمى والتعب وآلام المفاصل.

وكان يُشتبه في إصابتها بالتهاب رئوي وبالتالي جرى وصف مضادات حيوية لها، لكن أعراضها تدهورت لاحقاً وتم نقلها إلى المستشفى في مركز تسوكوبا الطبي.

وعندما تم إدخالها إلى المستشفى، تم العثور على قرادة صلبة تمتص الدم في قاعدة فخذها اليمنى؛ لتموت بعد ذلك بحوالي شهر نتيجة التهاب عضلة القلب.

ما هو فيروس أوز ومخاطره؟

وفقاً للمعهد الوطني للأمراض المعدية (NIID) التابع لمنظمة الصحة العالمية (WHO) تحت مظلة الأمم المتحدة، فإنه قد تم اكتشاف فيروس أوز أو (OZ Virus) لأول مرة عام 2018 في حشرة قرادة صلبة وتحمل الاسم الأكاديمي (amblyomma testudinarium).

وفي ذلك الوقت، تم اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس أوز في الحيوانات البرية مثل قرود المكاك اليابانية والخنازير البرية والغزلان في مقاطعات توشيبا وجيفو ومي واكاياما وياماغوتشي وأويتا، وكلها واقعة باليابان.

لم يتم توثيق العثور عليه خارج اليابان حتى الآن