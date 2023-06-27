انت الان تتابع خبر أزمة البطالة تهدد الاقتصاد العالمي.. نيجيريا تتصدر الجدول وهذه مرتبة العراق والان مع التفاصيل

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا شبكة عالم الإحصاء، فإن البيانات الأخيرة تلقي الضوء على البلدان التي لديها أعلى معدلات بطالة، وفي مقدمتها أفريقيا، حيث تحتل نيجيريا وجنوب إفريقيا المرتبة الأولى مع معدلات بطالة تبلغ 33.3٪ و32.9٪ على التوالي.وكشفت شبكة BNN ()، ان العراق احتل المرتبة الرابعة بأعلى معدل على مستوى العالم في البطالة، حيث بلغت نسبتها 15.55٪، مبينة إن تداعيات البطالة محسوسة بعمق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية.

وتأتي اسبانيا، بالمرتبة السادسة بعد العراق بمعدل بطالة بلغ 13.26٪.

وعلى الرغم من الأزمات المستمرة في تركيا، يبلغ معدل البطالة في البلاد 10.2٪، مما يضعها في المرتبة العاشرة على القائمة العالمية.

وتأتي إيران في المرتبة الحادية عشر، حيث تتصارع مع معدل بطالة يبلغ 9.7٪، واحتلت صربيا المركز الثانية عشر بمعدل بطالة يبلغ 9٪، تليها البرازيل في أمريكا الجنوبية، حيث بلغ متوسط المعدلات 8.7٪ و8.5٪ على التوالي.

من المثير للدهشة أن فنلندا، المشهورة بتصنيفها العالي في السعادة، تجد نفسها في المرتبة التاسعة على القائمة، حيث تتنافس مع معدل بطالة يبلغ 9٪.

وادناه الجدول: ـ