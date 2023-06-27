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النصر السعودي يغلق صفقة التعاقد مع المغربي حكيم زياش

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب رومانو على حسابه في موقع "تويتر"، أن ناديي النصر وتشيلسي وقعا على كافة العقود الرسمية لإتمام صفقة حكيم زياش.
وأضاف "النصر ينتظر نتائج الفحوص الطبية، قبل انضمام حكيم زياش بشكل رسمي لمجاورة في الفريق".

ومن المنتظر أن يعلن نادي النصر، خلال الساعات المقبلة، عن تعاقده رسميا مع زياش، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني بعقد لمدة 3 مواسم.

وكان زياش البالغ عمره 30 عاما، يرتبط بعقد مع نادي يمتد حتى العام 2025، لكن الدولي المغربي فضل الرحيل عن الفريق لأخذ فرصة اللعب بشكل منتظم.

يشار إلى أن زياش كان ضمن الركائز الرئيسية لكتيبة المغرب في مونديال قطر 2022، التي حققت إنجازا تاريخيا للعرب وقارة إفريقيا بحصد المركز الرابع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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