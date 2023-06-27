انت الان تتابع خبر تأكيدا للسومرية.. أمين بغداد يعلن انجاز وافتتاح كورنيش الكاظمية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله خلال جولة له في الكورنيش ان "امانة بغداد اكملت اعمال تطوير كورنيش الكاظمية للمقطع الاول بطول ١٤٠٠ م بدءاً من ساحة عبد المحسن الكاظمي لغاية جسر الائمة ، اشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وضمن حملة بغداد اجمل ".واضاف ان "اعمال التطوير تضمنت تنفيذ ممشى نهري واماكن جلوس ونافورات راقصة وزراعة الاكتاف بالاشجار والزهور ونصب اعمدة الانارة وسلات النفايات وانشاء بارك لوقوف السيارات بسعة (٨٥) سيارة لسحب الزخم المروري عن الشارع ".

واشار الى ان "العمل جاري على رفع الانقاض والتهيئة لتطوير المقطع الثاني من الكورنيش الممتد بعد جسر الائمة بطول ٣٥٠٠ م وبالتالي سيتحول لاطول كورنيش في بغداد واكبر واجهة نهرية تصل لحدود ٥كم ".