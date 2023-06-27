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السوداني يوجه بتمديد أوقات فتح المنطقة الخضراء ببغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال قائد الفرقة الخاصة العميد الركن محمد كاظم عطية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تقرر تمديد أوقات فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 12 ليلا".

وأضاف إن "القرار يتضمن فتح بوابة رقم (7) من جهة قيادة عمليات بغداد من ساحة النسور باتجاه الكرادة ومطار بغداد لتخفيف الزخم المروري".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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