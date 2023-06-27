انت الان تتابع خبر عدة توجيهات من المرور العامة للمواطنين بحلول عيد الأضحى.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندعوكم للالتزام بتعليمات وقانون المرور والتعاون مع رجال المرور من اجل ان يؤدو واجباتهم وتطبيق الخطة المرورية الخاصة بعيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات من خلال الاتي:

*ألتزامكم الطوعي والإبتعاد عن كافة المخالفات المرورية.

*الإبتعاد عن السرعة الشديدة والانتباه اثناء قيادة المركبة.

*تغيير مسار طريقكم وعدم الدخول إلى الطرق التي تؤدي إلى الاماكن الترفيهية ومناطق الزخم (المولات، الأسواق التجارية، المطاعم) لتجنب الزخم المروري.

*التأكد من شروط المتان والأمان لكي لا تتعرض إلى عطل مفاجئ تتسبب بعرقلة وزخم مروري.

*الانتباه اثناء العبور تجنباً لأي مفاجئة من مفاجئات الطريق.

*أبلاغ أقرب دورية او رجل مرور في حال مشاهدتك اي مخالفة تؤدي إلى عرقلة في حركة السير والمرور او تجاوز على قانون المرور.

*الاتصال على الخط الساخن لمديرية المرور العامة (٤٥٥) في حال وجود زخم مروري او حادث مروري.