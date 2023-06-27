انت الان تتابع خبر افتتاح مشروع التكسي النهري في مرسى الكاظمية.. مجانية التنقل للمواطنين خلال العيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة النقل في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير وجه بأن يكون التنفل مجاناً للمواطنين على متن التكسي النهري طيلة ايام عيد الاضحى المبارك".

يذكر ان المشروع ينطلق من مرسى الكاظمية الى مرسى المتنبي والعمل جار على تفعيل كامل الخط من منطقة الكاظمية الى منطقة الجادرية وسيكون له مردودات ايجابية منها تعظيم الموارد الاقتصادية للبلاد ويدعم ويطور السياحة ويخفف من حدة الزحامات المرورية في العاصمة، وفقا للبيان.



وبحسب البيان، تسعى وزارة النقل الى تشغيل المشروع في بغداد وبقية المحافظات حيث تم افتتاح مرسى بابل خلال الفترة الماضية وبالإضافة الى العمل بمراسي البصرة العشار والقصور الرئاسية ولازال العمل مستمر لتشغيل بقية الخطوط في المحافظات الاخرى منها صلاح الدين ونينوى.